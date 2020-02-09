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يلا شوت "yallashoot": مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر Real Madrid ONLINE رابط ماتش ريال مدريد REAL TV

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:10 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ملعب ال سادار مباراة قوية تجمع بين أوساسونا وريال مدريد ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واوساسونا KOORA STAR، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا بالدوري، ويسعي الريال للفوز من أجل مصالحة الجماهير بعد الخروج من بطولة كأس ملك إسبانيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد واوساسونا KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة مدريد YALLA SHOOT.

ويحل فريق ريال مدريد ضيف على أوساسونا فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد KOORA GOAL، بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا، يلا شوت شاهد مباراة ريال مدريد اليوم.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز فى أخر مباراة ببطولة الليجا الإسبانية على فريق أتليتكو مدريد ويحتل المركز الأول برصيد 49 نقطة بينما يحتل أوساسونا المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة.

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وكان المرينجي قد خرج من بطولة كأس ملك إسبانيا برباعية مقابل ثلاث أهداف فى مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لذلك يسعي الفريق تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفنى لمصالحة جماهيره والحفاظ على صدارة الليجا.

ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3
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