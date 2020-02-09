كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر KORA LIVE ريال مدريد ضد أوساسونا الآن

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ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بينما جاء خلفه حامل اللقب في الموسم الماضي وغريمه التقليدي برشلونة برصيد 46 نقطة بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

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* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال

خط الوسط : فيديركو فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس

خط الهجوم : إيسكو - إبراهيم دياز - كريم بنزيما

* مشاهدة مباراة أوساسونا وريال مدريد بث مباشر :

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