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عاجل.. مفاجآت في تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش، مباراة ريال مدريد ومضيفه أوساسونا، لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها مبلعب "ألسادار" بمدينة بامبلونا معقل فريق أوساسونا.

وكشف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن تشكيل فريقه للمواجهة، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: داني كارفخال – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – فيرلان ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي - إيسكو.
خط الهجوم: كريم بنزيما – جاريث بيل.

ويجلس على مقعد البدلاء: توني كروس – ألفونس أريولا – فينيسيوس جونيور – لوكاس فاسكيز – إيدير مليتاو – لوكا يوفيتش – مارسيلو.

ويتواجد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، مقابل 28 نقطة لأوساسونا، يحتل بها المركز الثاني عشر.

تنطلق المباراة على قناة beIN Sports HD3 ويديرها الحكم خيسوس جيل مانزانو.
ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3
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