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من عناصرها طبيب.. الإطاحة بشبكة لتهريب الأدوية المخدرة في جندوبة

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:06 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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تمكنت​​​​​ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني وفرقة الإرشاد الحدودي بغار الدماء، من إماطة اللثام عن شبكة مختصة في تهريب الأدوية المخدرة بين تونس والجزائر.

وتمّ إلقاء القبض على 3 أشخاص من عناصر هذه الشبكة من بينهم مواطن جزائري وطبيب، كما نجحت الفرقتين المذكورتين من حجز حوالي 7868 قرص دواء و11 وصفة طبية وسيارة معدة للكراء.

وقد تعهدت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء بالموضوع، ووقع الإحتفاظ بالمظنون فيهم حسب تعليمات النيابة العمومية.
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