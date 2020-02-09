حرق علم اسرائيل بصفاقس تنديدا بـ''صفقة القرن''

إنطلقت مسيرة حاشدة اليوم الأحد 09 فيفري 2020، من أمام الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و جابت عددا من شوارع الولاية، رفضا لصفقة القرن وتأييدا للقضية الفلسطينية.





وكانت المسيرة بمشاركة اتحاد الفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة، إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين وبعض القوى السياسية.





وتم رفع الشعارات المطالبة بالتصدي لصفقة القرن التي أطلقوا عليها "صفقة العار"، مطالبين بالتشبث بمناصرة القضية الفلسطينية، كما تم إحراق علم الكيان الصهيوني.



