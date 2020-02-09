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حرق علم اسرائيل بصفاقس تنديدا بـ''صفقة القرن''

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:58 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروى الجلاصي
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إنطلقت مسيرة حاشدة اليوم الأحد 09 فيفري 2020، من أمام الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وجابت عددا من شوارع الولاية، رفضا لصفقة القرن وتأييدا للقضية الفلسطينية.

وكانت المسيرة بمشاركة اتحاد الفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة، إلى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين وبعض القوى السياسية.

وتم رفع الشعارات المطالبة بالتصدي لصفقة القرن التي أطلقوا عليها "صفقة العار"، مطالبين بالتشبث بمناصرة القضية الفلسطينية، كما تم إحراق علم الكيان الصهيوني.

ويذكر أن الإتحاد العام التونسي للشغل، كان قد نظّم مسيرة وسط العاصمةالتونسية، يوم 05 فيفري2020، للتنديد بما يعرف بـ'صفقة القرن'، وقد شارك فيها أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الذي شدّد على أن "اتحاد الشغل جرّم في مؤتمره الأخير كل أشكال التطبيع مع أي طرف ينتمي أو يتعامل مع الكيان الصهيوني".
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