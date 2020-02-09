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رامي جمال يطرح فيديو كليب "سقف" عبر "يوتيوب"

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:11 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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طرح الفنان رامي جمال، منذ قليل، أول فيديو كليب لها من ألبومه الجديد "ليالينا"، وتحمل الأغنية اسم "سقف"، وهي من تأليف مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما.

ويتعاون رامي جمال فى ألبوم "أنا لوحدي" مع عدد كبير من الشعراء وهم محمد أبونعمة، تامر حسين، أحمد عرفان،أحمد المالكي، محمد عاطف، شادي نور، جمال الخولي، مصطفى حسن، رقية عبدالعزيز.

يُشار أن آخر ألبومات رامى جمال، هو ألبوم "ليالينا" والذى طرحه عام ٢٠١٨، واحتوى الألبوم على 17 أغنية.

والجدير بالذكر أن رامي جمال يستعد حاليًا لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا ،وذلك يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير في التجمع الخامس، وسيشاركه في الحفل الفنان أحمد كامل.
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الكلمات المفتاحية

سقف رامي جمال

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