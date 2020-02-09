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التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام أوساسونا.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر رابط bein sport hd

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:00 م
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علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه أوساسونا في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز والاستمرار في صدارة الدوري الإسباني.

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من : -

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع :كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - مودريش - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل.

البدلاء : -
أريولا - ميليتاو - كروس - مارسيلو - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس جونيور. ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3
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