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اليوم.. التيار الديمقراطي يحدد موقفه من حكومة الفخفاخ

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:47 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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يعقد التيار الديمقراطي اليوم الأحد 09 فيفري 2020، مجلسه الوطني لحسم موقفه من المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ من عدمها.

وأفاد نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي في تصريح إعلامي، أن المكتب السياسي للحزب سيقدم تقريرا على سير المفاوضات والمجلس الوطني، الذي من مهامه الحسم في المسائل الكبرى وسيحدد موقف التيار بالتصويت إما المشاركة في الحكومة أو تحديد ضوابط لمواصلة التفاوض، حسب تعبيره.

ويجدر التذكير، بأن حزب التيار الديمقراطي كان قد اقترح على الفخفاخ 5 أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مطالبا بالحصول على وزارة العدل أو الداخلية، مع تأكيد موقفه الرافض لتحييد وزارات السيادة، بحسب ما ذكرته بعض المصادر.

ومن بين الوزارات الأخرى التي اقترح التيار توليها، نذكر وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجارة.
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