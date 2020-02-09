اليوم.. التيار الديمقراطي يحدد موقفه من حكومة الفخفاخ

يعقد التيار الديمقراطي اليوم الأحد 09 فيفري 2020، مجلسه الوطني لحسم موقفه من المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ من عدمها.





وأفاد نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي في تصريح إعلامي، أن المكتب السياسي للحزب سيقدم تقريرا على سير المفاوضات والمجلس الوطني، الذي من مهامه الحسم في المسائل الكبرى وسيحدد موقف التيار بالتصويت إما المشاركة في الحكومة أو تحديد ضوابط لمواصلة التفاوض، حسب تعبيره.



