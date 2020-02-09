أونلاين HD مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس kora live بث مباشر مباراة barca يلا شوت مشاهدة برشلونة وبيتيس kora online

لحق أثلتيك بيلباو بكل من “ميرانديس وغرناطة وريال سوسيداد” إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعدما هزم ضيفه برشلونة بهدف دون رد مساء اليوم الخميس 6-2-2020 ضمن منافسات دور الـ8.





وشهدت المباراة التي استضافها ملعب “سان ماميس” وأدارها الحكم الدولي الإسباني “خوان مونيرا” تألقًا كبيرًا لحارس بلباو “سيمون” في التصدي لتسديدات فاتي وجريزمان وميسي على مدار الشوطين.





وتكفل المهاجم الإسباني “إينياكي ويليامز” بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 92 إثر رأسية مذهلة وضعها من على القائم القريب على أقصى يمين الحارس تير شتيجن الذي قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.





وتلقى ويليامز عرضية عكسية أرسلت بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب البديل “إيباي” ليحولها بلمسة ذكية بالرأس في المرمى، على الرغم من الرقابة الصارمة المفروضة عليه من لاعب الوسط الدفاعي “سيرجيو بوسكيتس”.





وكان اللاعب إيباي شارك بقرار من المدير الفني لبلباو “جازيكا جاريتانو” في الدقيقة 88 بدلاً من لاعب الوسط الخبير “راؤول جارسيا” في خطوة جريئة ورغبة واضحة من جاريتانو لإنهاء اللقاء لصالحه قبل الوقت الإضافي وركلات الجزاء.



