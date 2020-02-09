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خبير مالي يكشف سبب أداء البورصة المتباين خلال تعاملات اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:33 م
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بوابة الفجر
نيفين سمير
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قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع  طفيف لجميع مؤشراتها، باحجام تداولات  وصلت لـ 470 مليون جنيه، وكان ذلك بدافع من أخبار تخفيض أسعار الطاقة للمصانع.

وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ " الفجر " أنه بناء على هذا الخبر الإيجابي ، ارتفعت جميع الأسهم المتأثرة  بتخفيض سعر الغاز،  وتماسكت جميع المؤشرات، ودعم ذلك من تماسك المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 فوق مستوي 14100 نقطه، و بدعم من مشتريات الاجانب  أيضاً ، والتي وصلت خلال الأسبوع الماضي  لـ 300 مليون جنيه ، واستمر الإتجاه الإيجابي المدعومه بذلك الحافز حتي منتصف الجلسة، إلى أن أعلن وزير الكهرباء عن صعوبة خفض أسعار الطاقة والكهرباء في الوقت الحالي، لتبدأ جميع الأسهم في الانخفاض. 


وأشار الخبير، أن تخفيض الغاز في الوقت الحالي يعتبر تدعيم لكافه الإصلاحات الإقتصاديه التي قامت بها الدوله وخاصه الاهتمام بملف الصناعة ، حيث يعتبر من أولويات الدوله التي من خلالها ستتحرك عجلة الإنتاج بعد القرارت الخاصة بمبادره 100 مليار جنيه للمصانع ومبادره إعفاء الشركات المتعثره من فوائد الديون.


ولفت الخبير إلى أن ثبات المؤشر أعلى مستوي 14100 نقطة  مؤشر جيد  حتى حدوث جني أرباح طفيف، وذلك تدعيماً لكسر نقطة الدعم لاختبار 14250 نقطة في الأجل القصير،  خاصة مع مؤشرات شراء الأجانب المستمر حتي جلسة اليوم بفارق 186 مليون جنيه.
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