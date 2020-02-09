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خاص لـ"الفجر الفني" رويدا عطية تكشف تفاصيل وموعد طرح كليبها"حد تاني"

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:05 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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بدأت الفنانة اللبنانية رويدا عطية، تصوير كليبها الجديد الذي يحمل اسم "حد تاني" المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة، وأختارت لبنان لتصوير الكليب، والذي تم تأجيله لأكثر من مره بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها لبنان. 

وكشفت رويدا، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن كليبها الجديد الذي يحمل اسم "حد تاني" عبارة عن فيلم قصير تدور أحداثة كلها في إطار درامي حزين، والأغنية من كلمات علي المولي، ومن ألحان فضل سليمان، ومن توزيع إيلي نستا.

وأضافت أن كواليس الكليب كانت وجميلة وممتعة ومختلفة فهذه المرة سوف يشاهدها الناس ولاول مرة بدور تمثيلي مع حوار، موضحة ذلك قائلة:"اول مره لي من خلال الفيديو كليب أن أكون ممثلة بالأضافة لقصة العمل"

وأكدت عطية، أن من المقرر طرح الكليب خلال منصف شهر فبراير الحالي.


ويذكر أن آخر أعمال رويدا عطية، أغنية "كيفك يا حب"، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمر ساري، ومن ألحان محمد بشار.
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