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انفجار قنبلة في شمال أفغانستان

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:52 م
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انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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قتل 5 مسلحين من حركة طالبان، من بينهم قناص بارز للجماعة، جراء انفجار قنبلة بشمال أفغانستان، وفقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

 

وقال الجيش الأفغاني، في بيان، اليوم الأحد، إن "عبوة ناسفة انفجرت قبل أوانها، بين مسلحي طالبان في إقليم سار آي بول شمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين من حركة طالبان.

 

وانفجرت القنبلة بين مسلحي طالبان في منطقة سياد، مما أسفر عن مقتل 5 مسلحين من الحركة، من بينهم بسم الله المعروف باسم فرح الدين وهو واحد من القناصة بالجماعة.

 

وقالت الوكالة الأفغانية، إن حركة طالبان لم تعلق على الحادث حتى الآن.

 

وتستخدم حركة طالبان، العبوات الناسفة كسلاح من خيارهم لاستهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.

 

غير أن القنابل التي تُزرع على جانب الطرق عادة ما تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين العاديين إلى جانب المسلحين، في انفجارات لقنابل قبل أوانها.

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قنبلة انفجار افغانستان

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