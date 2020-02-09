الروائي إبراهيم عيسى يتأهل للقائمة الطويلة بجائزة راشد للإبداع عن "حكاية الأشبوني"

تأهل الروائي إبراهيم أحمد عيسى، للقائمة الطويلة بجائزة راشد للإبداع فئة رواية الشباب، وذلك عن روايته" حكاية الأشبوني "، كما سيوقع اليوم روايته "الحاج ألمان" بمعرض الدار البيضاء للكتاب بالمغرب، بعد تألقه في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتعتبر "الحاج ألِمان" ، وهي الرواية الخامسة، بعد فوزه بجائزة كتارا عن روايته باري أنشودة سودان، والتي ترجمت للإنجليزية والفرنسية، كما تعد هي الأولى التي تتناول حرب الريف وبالتحديد معركة أنوال التي أنهزم فيها الإسبان على يد المقاومة الريفية، حيث تدور أحداث الرواية في أجواء ملحمية أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها في المغرب العربي.

كما ترصد حياة أهل الريف المغربي وتسلط الضوء على مقاومة الأمازيغ للإستعمار الفرنسي والإسباني، بجانب إبراز دور القادة المنسيين في تاريخنا مثل (محمد بن عبد الكريم الخطاب– والشريف أحمد الريسوني– وأوحمو الزياني) وكلهم من المقاومين الذين تصدوا للاحتلال في المغرب العربي وهم أيضا رموز وبذور المقاومة التي بفعلها انسحب الإسبان ومن بعدهم الفرنسيين من شمال المغرب.

إبراهيم أحمد عيسى هو كاتب روائي وباحث تاريخ، فازت روايته "باري - أنشودة سودان" بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2018.