مصرع طالب دهسا أسفل عجلات سيارة في الشرقية





وتبين من التحريات أن الطفل غادر المدرسة أثناء فترة الفسحة، وتوجه إلى منزله لإحضار طعام، وأثناء ذهابه للمنزل مسرعا صدمته سيارة، أدت لوفاته متأثرا بإصابته في الحادث.





فيما اتهم والد الطفل المدرسة بالإهمال والتسبب في وفاة ابنه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8582 إداري منيا القمح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في الواقعة.



من جهتها شكلت مديرية التربية والتعليم بالشرقية لجنة قانونية للتحقيق، وتوجهت اللجنة إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الواقعة.

لقي طالب بالصف الخامس الإبتدائي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أمام منزل أسرته بقرية أبو طوالة التابعة لمركز منيا القمح، بعد خروجه من المدرسة أثناء الفسحة لإحضار طعام من المنزل.البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بتلقى المركز بلاغا بوفاة "مصطفى عبد العال"، 10 سنوات تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي بمدرسه إبتدائية بقرية أبو طوالة التابعة لمركز منيا القمح، دهسا أسفل عجلات سيارة صدمه أمام منزل أسرته.