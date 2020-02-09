"صحة الغربية" تكشف حقيقة ظهور مصاب بفيروس كورونا في المحافظة

نفى عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالغربية، مشددًا على أنه لا يوجد أي مريض مصاب بكورونا بالمحافظة أو حتى حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس.



وأوضح "حميدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نبض العاصمة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا موجود بمنطقة في الصين، والدولة المصرية قامت بكافة الإجراءات الوقاية لترصد المرض، وعمل تعريف للحالة المشتبه أو المؤكدة، وفور قدوم أي مواطن من المنطقة الموبوءة يتم عرضه على الحجر الصحي لمدة 14 يوما، والحالات الغير مشتبه فيها يتم إخطار المحافظة التابع لها لمراقبته ومتابعته لمدة 14 يوم بإجراءات قوية وصارمة.



وتابع وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك حالات مشتبهة لأمراض أخرى بشكل يومي، وبعد الفحوصات يتأكد الإصابة من عدمه، مطمئنا المواطنين وأهالي المحافظة أن وزارة الصحة تعمل بنشاط فيما يخص الأمراض الوقائية، وتتخذ أساليب علمية وأدلة عمل إكلينيكية معتمدة، مؤكدًا أن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن، ولا يوجد أي خوف أو قلق.

