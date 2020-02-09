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أحمد زاهر يروج لفيلم "يوم 13"
الأحد 09/فبراير/2020 - 03:55 م
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هبة أحمد
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كشف الفنان أحمد زاهر عن مشاركته في فيلم "يوم ١٣"،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر "زاهر" صورة جديدة له من كواليس تصوير الفيلم، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة دينا الشربيني، وعلق على الصورة قائلاً :"أنا و الجميلة دينا الشربيني فيلم يوم ١٣ تأليف و إخراج و إنتاج وائل عبد الله، انتظرونا قريبًا".
والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل"البرنس"، والمسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نجلاء بدر،إدوارد، نور،أحمد فهيم.
نشر "زاهر" صورة جديدة له من كواليس تصوير الفيلم، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة دينا الشربيني، وعلق على الصورة قائلاً :"أنا و الجميلة دينا الشربيني فيلم يوم ١٣ تأليف و إخراج و إنتاج وائل عبد الله، انتظرونا قريبًا".
والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل"البرنس"، والمسلسل من تأليف و إخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، وهو بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نجلاء بدر،إدوارد، نور،أحمد فهيم.
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