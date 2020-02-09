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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:19 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات ، وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرا 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 24.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6958.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% خاسراً 19.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.82 نقطة ،وجرى التداول ببورصة الكويت على 129.5 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتى عبر 5325 صفقة.
 

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%.


وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 6.17%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.14%، فيما تصدر سهم "شركة المصالح العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.40%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 7.09%.
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