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رئيس البرلمان يستقبل شوقي علام لاستعراض جهود دار الإفتاء

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:23 م
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علي عبد العال
علي عبد العال
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استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بمكتبه، اليوم الأحد، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية؛ لاستعراض جهود دار الإفتاء المصرية في مجال الفتوى الدينية، بحضور المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب.

وأعرب "عبد العال" عن تقديره واحترامه لفضيلة المفتي، مثمنًا جهود دار الإفتاء في مواجهة الدعاوى والفتاوى المتشددة.

من ناحيته، أكد المفتي أن دار الإفتاء بذلت جهودًا حثيثة على المستويات كافة لتصحيح مسار الإفتاء لمواجهة فوضى الفتاوى عن طريق توفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة متعددة وبوسائل التكنولوجيا الحديثة لمواجهة الجماعات المتشددة.

وشدد على أن هذه الجماعات لا حول لها في ظل قيام دولة وطنية قوية، وأنهم مهما أطلقوا فتاوى متطرفة وروجوا لمزاعم فاسدة لن ينالوا من قوة الدولة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء المفتي البرلمان الإفتاء

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