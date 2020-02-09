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تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:16 م
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المظاهرات العراقية
المظاهرات العراقية
وكالات
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انطلقت اليوم الأحد، تظاهرات طلابية في العديد من المحافظات العراقية، للكشف عن المعتدين.

 

ونددت المظاهرات الطلابية، في بغداد وذي قار والديوانية وكربلاء والنجف، بأعمال العنف التي طالت المحتجين خلال الأيام الماضية.

 

ورفض المتظاهرون العراقيون، في محافظة البصرة، تفتيش خيمهم من قبل ما يعرف بـ"قوات الصدمة" وذلك بعد اقتحامها فجر اليوم.

 

وهتف المتظاهرون في محافظة النجف ضد مقتدى الصدر وحملوه دماء ضحايا ساحات التظاهرات في العراق.

 

وقد أعلنت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجان تحقيق بشأن أحداث التظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار. وأوضح النائب كاطع الركابي، عضو لجنة الدفاع النيابية، أن جميع التحقيقات بشأن التظاهرات اكتملت باستثناء ذي قار، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في غضون أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة، نقلًا عن قناة العربية.

 

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الكلمات المفتاحية

المظاهرات العراقية المحافظات العراقية العراق

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