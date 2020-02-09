فيسبوك يستحوذ على شركة ناشئة تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد الموقع

استحوذت شركة فيسبوك على "Scape Technologies" وهي شركة رائدة تعمل في مجال الرؤية الحاسوبية في لندن وتعمل على تقنية لتحديد الموقع تتفوق على قدرات (نظام المواقع العالمي) GPS الحالي.





وفقا لموقع TechCrunch، لا تزال الشروط الكاملة للصفقة غير معروفة حتى الآن، على الرغم من أن تحديث Companies House يكشف أن Facebook Inc لديها الآن أكثر من 75 في المائة من الشركة.





تقوم "خدمة تحديد المواقع المرئية" بترجمة الصور إلى خرائط ثلاثية الأبعاد توفر موقعًا خارجيًا دقيقًا عبر مدن بأكملها.





وتأسست شركة Scape Technologies في عام 2017 ، وتقوم بتطوير "خدمة تحديد المواقع المرئية" استنادًا إلى رؤية الكمبيوتر والتي تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات تتطلب دقة موقع تتجاوز بكثير إمكانيات GPS الحالي.



