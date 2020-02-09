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تاريخ مباريات إنبي ضد طنطا

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:11 م
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إنبي وطنطا
إنبي وطنطا
سارة سالم
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يحل فريق إنبي بقيادة حلمي طولان ضيفا علي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنياً غدا الإثنين بالجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الممتاز في الثانية والنصف عصرا علي ملعب نادي طنطا الرئيسي.

- أبرز المواجهات الذي جمعتهما

جمع الفريقان 4 مواجهات في بطولة الدوري الممتاز، فاز الفريق البترولي في 3 مباريات وحسم التعادل الإيجابي مباراة وحيدة، وكانت أول مواجهة بينهما في أكتوبر 2016 انتهت بفوز إنبي بثلاثية مقابل هدف، سجل لإنبي "ماريو مارتينيز، وعمرو مرعي، وصلاح سليمان" بينما سجل لطنطا محمود غالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ثاني مباراة جمعتهما في ابريل 2017، سجل لطنطا دينيس تيته، وجاء هدف انبي عن طريق ماريو مارتينيز.

وفي ثالث مباراة جمعتهما 5 يناير 2018، نجح إنبي في تحقيق الفوز بهدف نظيف سجله محمد بسيوني، وفي آخر مباراة جمعتها في إبريل 2018، فاز إنبي بثلاثية مقابل هدف، سجل لإنبي "عمرو الحلواني وحمدي فتحي وعرفة السيد، وجاء هدف طنطا الوحيد عن طريق محمود غالي.

ويخوض إنبي المباراة غدا محتلا المركز السابع برصيد 23 نقطة، بينما يأتي طنطا في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويعد محمد الشريف هدافا لإنبي برصيد 9 أهداف، ويأتي اسلام فؤاد هدافا لفريق طنطا برصيد 4 أهداف.


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الكلمات المفتاحية

طنطا حلمي طولان ايمن المزين انبي الدوري المصري

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