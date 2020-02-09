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لفتة إنسانية من راغب علامة تجاه أطفال من ذوي الهمم

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:23 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك السوبر ستار راغب علامة منظمة عمل أهلي لبنانية، تهتم بشؤون الأطفال من ذوي الهمم، في الاحتفال بهم وتكريمهم، في حفل كبير أمس السبت، إذ أحيا حفلا كبيرا وكرم 50 طفلا منهم بحسب ماذكرته الصحف اللبنانية.

وعلق راغب في تغريدة بموقع تويتر قائلًا: " إن شاء الله بنضلّ سوا، إيد بإيد نزرع المحبّة والفرح ونقدّم السعادة للملائكة، أنا سعيد وفخور بإيماني برسالة مؤسسة سكيلد اللي بتمنّى لها من كل قلبي دوام النجاح في سبيل هذه الغاية النبيلة، شكراً لكل من ساهم بهالعمل الرائع".

جدير بالذكر أن راغب كان قد طرح  مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة قياسية.
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راغب علامة

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