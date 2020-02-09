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انتحار شاب داخل غرفة نومه في الغربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت قرية الشين التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، انتحار شاب شنقا بواسطة حبل داخل غرفة نومه بمسكنه، إثر مروره بأزمة نفسية حادة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة قطور، بلاغا يفيد بالعثور على شاب مشنوق داخل غرفة نومه بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبيّن العثور على جثة "السيد.ا"، 22 عاما، داخل غرفة نومه، ملقاة على الفراش ويرتدي كامل ملابسه، وبالفحص تبيّن وجود آثار خنق حول الرقبة.

وتوصلت التحريات إلى أنّ المتوفى انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية، ولا توجد شبهه جنائية وراء الحادث، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قطور تحت تصرف النيابة العامة.
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