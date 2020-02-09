عدلي سعداوي يكشف إنجازات مصر منذ توليها رئاسة "الاتحاد الأفريقي"

أصدر الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل جامعة الفيوم بيانا ظهر اليوم أشار فيه إلى إنجازات مصر لأفريقيا منذ توليها رئاسة "الاتحاد الأفريقي".





وأكد سعداوي، إطلاق مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وصندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا وعقد المنتدى الاقتصادي لأفريقيا ومضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا، وبلغت نسبة زيادة المستفيدين من الكوادر الأفريقية 61%، فضلا عن ارتفاع قيمة المنح والمساعدات بنسبة 113% عن النصف الأول من العام، والتى بلغت 27.9 مليون جنية.





وأوضح أن مصر أنشأت 8 مزارع نموذجية من إجمالي 22 مزرعة تهدف وزراة الزراعة الانتهاء من إنجازها بنهاية عام 2020 وافتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المصرية التنزانية المشتركة، ومتابعة تنفيذ سد "ستيجلر جورج" بتنزانيا واستضافت القاهرة ورشة عمل "صنع في أفريقيا"، بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة أفريقية، فضلا عن خبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية.





وتابع: توصيل الكهرباء لـ600 مليون أفريقي يتعاون الاتحاد الأفريقي مع الصين بداية من أبريل 2019، في حل مشكلة الطاقة والكهرباء لأكثر من 600 مليون أفريقي يعيشون في الظلام.





الإعلان عن مشاريع بمجال النقل مثل طريق "القاهرة-كيب تاون"، فضلا عن خطط الربط الملاحى "الربط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط".





وأشار إلى أن أجندة التنمية 2063 من خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة نجح القادة الافارقة وبمساعي جادة من مصر في صياغة أجندة التنمية 2063.





وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي الأفريقي نظم بنك التنمية الأفريقي المؤتمر الاقتصادي الأفريقي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، وعقد هذا العام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2019.





ولفت إلى أن اختيار مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الاقتصادي العالمي بعد أن قدمت نموذجًا أفريقيا ناجحا وقويا وتجاوزت كل الصعوبات في سبيل تحقيق نجاحات متتالية في برنامجها الاقتصادي بشهادة صندوق النقد الدولي، وإحرازها تقدما ملحوظا في ترتيبها الائتماني بين دول العالم، فضلا عن رئاستها للاتحاد الأفريقي في دورة عام 2019.





وأكد سعداوي خلال بيانه، أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة نظمت مصر الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، في الفترة من 12 لـ14 ديسمبر 2019، بناء على إعلان الرئيس السيسي خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، عن إقامة محفل دولي سنوي بأسوان لبحث سبل السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء، وشارك بالمنتدى عدد من رؤساء الدول الأفريقية ورؤساء الحكومات، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.





وتابع: تمثيل مصر للقارة الأفريقية في المحافل الدولية من أجل الحصول على حقها في التنمية الشاملة والمستدامة وخلق فرص الاستثمار وحمايتها من خطر الإرهاب، لم يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي محفلًا دوليًا إلا وشارك فيه ممثلا للقارة الأفريقية باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، حاملًا على عاتقه هموم وآمال شعوب القارة في الحياة الكريمة نظرا لما يتوافر فيها من فرص ومزايا لا حصر لها ومنها الموارد الطبيعية والأيدى العاملة والأمن والسلم.

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