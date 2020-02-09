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الموعد النهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:01 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
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قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة كل من الأهلي والزمالك اليوم لإبلاغهم بموعد ومكان إقامة مباراة الفريقين فى ختام الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف اتحاد الكرة ولجنة المسابقات عن موعد مباراة الأهلي والزمالك ببطولة الدوري والتى ستكون يوم 24 فبراير القادم فى تمام السابعة ونصف مساء على استاد القاهرة الدولى.

يذكر أن الأهلي والزمالك سيلعبان على كأس السوبر المصري، يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، لذلك قام اتحاد الكرة بتحديد موعد مباراة الدوري بين الفريقين يوم 24 فبراير.

وكان أثيرت أنباء خلال الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل مباراة القمة بالدوري، إلا أن مصدر باتحاد الكرة كشف ل"الفجر الرياضي" أن المباراة فى موعدها حتى الأن لإنتظام المسابقة.

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