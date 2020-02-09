استكمالاً لسلسلة نجاحاته بدول الخليج.. الهضبة في حفل بالكويت 13 نوفمبر

نجاحات لا تُحصى تُدون في سجل تاريخه الذي يتجاوز 35 عامًا سواء من جوائز عالمية أو أغاني تُترجم إلى لغات كثيرة بسبب نجاحاتها الغير مسبوقة أو حفلاته الغنائية التي ترفع دائمًا شعار"كامل العدد"، ومع طرح ألبومه الغنائي"سهران" الذي يحمل رقم 36 في مسيرته الفنية المُشرفة يحيا الهضبة عمرو دياب حفل غنائي ضخم في الكويت.



يحتفل الفنان عمرو دياب، مع جمهوره العربي في أرض المعارض بالكويت يوم 13 فبراير، بألبومه الغنائي الذي من المقرر أن يطرحه يوم 12 من نفس الشهر.



ومن المعروف عن حفلات الهضبة بأن تذاكرها تنفذ دائمًا بمجرد الإعلان عنها عبر السوشيال ميديا، لذا يحيا الهضبة حفلات عديدة في كثير من الدول العربية ودول الخليج أبرزها السعودية، الكويت وغيرها وذلك بناء على رغبة وطلب الجمهور.



جدير بالذكر أنه في ليلة غنائية كبيرة، أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ناجحا، بمنطقة سما بمدينة جدة السعودية، مساء الجمعة الثامن من شهر فبراير.

