عاجل| جريمة بشعة في الغربية.. أب وزوجته يقتلان نجلهما الشاب





وأضافت التحريات، أن يوم الواقعة، حاول الاعتداء عليها جنسيا بالدخول عليها حجرة نومها، وأثناء تواجد والديها في المنزل ما دفعها بمساعدة والديها إلى خنقه باستخدام "إيشارب" ولم يتركوه إلا جثة هامدة.



حرر محضر بالواقعة، وتم القبض على المتهمين، والذين اعترفوا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، واقعة قتل شاب خنقًا على يد والديه وشقيقته، المطلقة، بسبب محاولاته العديدة التعدي عليها جنسيًا.البداية كانت بتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بمقتل شاب خنقا على يد والديه وشقيقته، بمنطقة الجمهورية، التابعة لدائرة شرطة قسم ثان المحلة.على الفور انتقل الرائد أحمد عبد الشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وتبين أن الشاب يدعى "أحمد"، ٢٣ عاما"، ووالده "م. ب"، على المعاش، وأن المجني عليه مريض نفسيًا، ويتم علاجه.وتبين من التحريات، أن المجني عليه مريض نفسيًا، وأن شقيقته، ربة منزل، مطلقة وتقيم في منزل والديها، ووالده مدير مدرسة سابق، وحاليا على المعاش، وأن المجني عليه حاول أكثر من مره الاعتداء جنسيا على شقيقته المطلقة، مستغلا تواجدها بمفردها في المنزل، ولكنها كانت تستغيث بالجيران.