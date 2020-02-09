الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة





يواجه الإنتر نظيره ميلان في الدوري الإيطالي مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد سان سيرو "جيوسبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".





الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. موعد المباراة





موعد مباراة الإنتر ضد ميلان، تكون اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:54 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، و11:45 بتوقيت أبو ظبي.





الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. القنوات الناقلة





يتم نقل مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي عبر قناة beIN Sports HD 4، بتعليق التونسي عصام الشوالي.



