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مؤمن زكريا يسافر لأمريكا

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:26 م
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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
علي نبوي
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يطير مؤمن زكريا لاعب الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء رحلته العلاجية هناك.

وكان زكريا قد تغيب عن المشاركة في المباريات منذ ديسمبر ٢٠١٨ بسبب وعكة صحية ألمت به.

وحصل لاعب الأهلي على تأشيرة السفر إلى أمريكا حيث يقوم في الوقت الحالي بإنهاء بعض الأمور الخاص به.

وكان النادي الأهلي قد طلب من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سرعة الموافقة على الإجراءات القانونية لصرف مبلغ شهري للاعب.

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