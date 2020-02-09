كيكي سيتين يستبعد نجم برشلونة من لقاء بيتيس

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن مفاجأة في تشكيلة برشلونة مساء اليوم أمام ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري





وافادت الصحيفة الكتالونية، أن هناك تفكير من جانب المدير الفني كيكي باستبعاد المهاجم انسو فاتي من التشكيلة الاساسية لرغبته في الاعتماد على 4-4-2 أمام بيتيس.





واشارت صحيفة سبورت إلى أن هناك تفكير من جانب المدرب كيكي سيتين في اللعب بـ4 لاعبين في خط الوسط.





ونشرت الصحيفة التشكيلة المتوقعة لبرشلونة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمي: تيرشيتجن

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أومتيتي، سيميدو

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، دي يونج، بوسكيتس، راكيتيتش

خط الهجوم: ميسي، جريزمان