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توقعات بنمو سوق السيارات الكهربائية إلى 567 مليار دولار

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:23 م
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بوابة الفجر
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توقع محللون نمو سوق السيارات الكهربائية بشدة خلال الأعوام المقبلة، ليصل إلى 567 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 22.3 في المائة من 2018 إلى 2025.


يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الشركات المصنعة تنافسا حادا في التحول الرقمي وابتكار تكنولوجيات جديدة للسيارات الكهربائية، حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا الأكبر في القطاع مائة مليار دولار في النصف الثاني من الشهر الماضي، متخطية بذلك مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية.


ويضيف، أن "الشركة تستثمر حاليا في البطاريات الكهربائية، ويمكن أن تصبح مزودا رئيسا للشركات الأخرى التي تنتج سيارات كهربائية، ولكي تكون "تسلا" رائدة في عالم السيارات فهي بحاجة إلى طلب قوي وتوسع دولي وتنوع في الأسواق، كما تتطلب مزيدا من الاستثمارات بالنظر إلى طبيعتها المتقلبة في الأداء وأسعار الأسهم، فسوق السيارات الكهربائية صغيرة اليوم.


 لكن من المتوقع أن تنمو بشدة في الأعوام المقبلة، ففي عام 2017 بلغت قيمة سوق السيارات الكهربائية نحو 118 مليار دولار، وستنمو إلى 567 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 22.3 في المائة من 2018 إلى 2025".
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