زيدان يتعرض لحادث سير

تعرض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لحادث مرور بسيط مساء أمس السبت حينما كان متوجها لقيادة الحصة التدريبية لفريقه قبل مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" المدريدية زيدان حينما كان يقود سيارته من نوع (Audi) اصطدم بسيارة في منعطف قرب مقر التدريبات.

وأصيبت سيارة زيدان ببعض الخدوش وهو ما يفسر وصوله المتأخر لتدريبات الريال بعد أن أخذ بعض الوقت لمعاينة الأضرار التي لحقت بسيارته.