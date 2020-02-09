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السياحة: تخفيض أسعار تذاكر المتاحف الأثرية للطلاب الوافدين

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:17 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم ما يساهم في الترويج لمصر بالخارج.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المتاحف والمواقع الأثرية وتعريفهم بالحضارة المصرية أثناء فترة دراستهم.

كما يأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "إدرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة فى الجامعات المصرية.
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الكلمات المفتاحية

المتاحف الأثرية الفجر الطلاب الوافدين السياحة الأثار

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