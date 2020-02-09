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المملكة تتعرض لموجة باردة الأقوى منذ دخول الشتاء

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:09 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توقع خبراء في مجال الطقس، اليوم الأحد، أن المملكة قد تتعرض لموجة باردة تعد الأقوى منذ دخول فصل الشتاء.

وأوضح الخبراء، أن الموجة الباردة، ستؤثر على المناطق الشمالية، ومناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والقصيم والرياض، وفق «الإخبارية».

وتبدأ غدًا الإثنين أول أيام موسم العقارب، والذي يشمل ثلاثة منازل هي: سعد الذابح ويوصف بأنه «عقرب السم»، وسعد بلع ويعرف بأنه «عقرب الدم» وسعد السعود ومعروف بأنه «عقرب الدسم» ولهذه الأيام من أسمائها نصيب، وفقًا لخبراء الطقس.

*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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الكلمات المفتاحية

المملكة الطقس الأرصاد

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