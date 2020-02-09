وزارة الطيران تكشف استعداداتها لمواجهة ڤيروس كورونا

أكد وزير الطيران المدني محمد منار عنبة، أن الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، شهد لها العالم بالكفاءة، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا.





وقال عنبة، إن السلطات استطاعت استعادة الطلاب المصريين وعائلتهم من مدينة "ووهان" الصينية بمقاطعة هوبا، كما تمكنت أيضا من استعادة 32 صيادا من اليمن، بعد احتجازهم لأكثر من 3 شهور.





من جانبها، استعرضت الدكتورة أميرة السيد، رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة اتبعت للتعامل مع فيروس كورونا المستجد مؤخرًا بدولة الصين، ولمواجهة تسلل الفيروس إلى البلاد من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وفي مقدمتها رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في الحجر الصحي بجميع المطارات، التي تتولى الكشف على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الصين سواء على الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، وإتباع المعايير والتعليمات الدقيقة لتطبيق أعلى درجات الوقاية وفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.





وقالت السيد، إن جميع عيادات الحجر الصحي بالمطارات المصرية مزودة بجميع الاستعدادات والأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالفحص الطبي، مضيفة أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والمتابعة الدقيقة مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع فيروس "كورونا" للحد من انتشارة والتواصل بشكل يومي، ومتابعة المنشورات الدورية، والاجتماع مع الحجر الصحي المنوط باستقبال الرحلات في مطار 2، 3 لاتخاذ الإجراءت الطبية والوقائية وإعداد بيان بحالة المخاطر، فإذا كانت النسبة منخفضة يتم مناظرة الركاب على كل الرحلات، إما إذا كانت متوسطة يتم توزيع كروت المراقبة الصحية على جميع الرحلات وإملائها للمتابعة، وأخيرًا إذا كانت النسب مرتفعة يتم تعليق الرحلات بناء على تعليمات وزارة الطيران المدني.





وأكدت على أنه تم عقد اجتماع للتوصل لتوصيات وتحديد درجات مخاطر والخطط البديلة والتواصل مع وزارة الصحة، للتأكد أن الإجراءات المتبعة سليمة، لافتة إلى أن الاجتماعات استمرت حتى إجلاء المصريين القادمين من مدنية "ووهان"، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والكشف على جميع الركاب القادمين من الصين، وتطبيق معايير أعلى درجات الوقاية من خلال عيادات الحجر الصحي المزودة بكافة المستلزمات والمتابعة الدقيقة للتعامل مع فيروس كورونا.





ولفتت رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني إلى أنه تم تقييم المخاطر ووضع خطط بديلة واتخاذ جميع التدابير الوقائية بجميع المطارات، وكذلك التأكيد من التزام العاملين بتعليمات الحجر الصحي واتباع التعليمات الخاصة بتهوية المكان وغسل اليدين بالماء والصابون وتغطية الفم والأنف.





من جانبه قال مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة الدكتور أيمن إمام محمد، إنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة من عدد من الدول، منها تطهير الحاويات ومواجهة طرق الانتشار، مضيفا أنه تم إدخال بعض الدول التي وصل إليها كورونا ضمن قائمة الدول التي يتم تطبيق المعايير عليها مثل: سنغافورة، واليابان، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.





وأشار إلى طرق فحص الركاب القادمين إلى مصر، حيث يتم قياس درجة الحرارة عن بعد من خلال الجهاز الموصى به من منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أنه لو تم اشتباه يتم تحقيق الفرز الثانوي والفحص الثانوي والوبائي وفي حالة التأكد أو الاشتباه يتم تحويل الشخص إلى مستشفى الحميات.