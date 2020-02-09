Advertisements
Advertisements
Advertisements

علا جمال الدين تترشح على عمومية "روزاليوسف "

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
تقدمت علا جمال الدين نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمؤسسة روزاليوسف، بأوراق ترشحها لخوض انتخابات المؤسسة على عضوية الجمعية العمومية.

وتواصل اللجنة المختصة بالإشراف على تلقي أوراق الترشح بؤسسة روزاليوسف في استقبال طلبات المرشحين على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة حتى الخميس المقبل.

بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية في تلقي أوراق الراغبين في الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، بداية من اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام يوم الخميس الموافق ٥ مارس، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق ٨ مارس، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية "، ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.
Advertisements

أخبار تهمك

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ يوم

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ ساعة و نصف

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ يوم

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

5 أرقام تجعل محمد صلاح أسطورة ليفربول

منذ ساعة الا ربع

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ ساعتين

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يومين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:40 م

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

12:13 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status