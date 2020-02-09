علا جمال الدين تترشح على عمومية "روزاليوسف "

تقدمت علا جمال الدين نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمؤسسة روزاليوسف، بأوراق ترشحها لخوض انتخابات المؤسسة على عضوية الجمعية العمومية.





وتواصل اللجنة المختصة بالإشراف على تلقي أوراق الترشح بؤسسة روزاليوسف في استقبال طلبات المرشحين على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة حتى الخميس المقبل.





بدأت اللجان المختصة بالمؤسسات الصحفية القومية في تلقي أوراق الراغبين في الترشح على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، بداية من اليوم، وتستمر حتى الخميس المقبل.



