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المملكة المتحدة.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى أربعة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:02 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الأحد، أن شخصًا رابعًا في إنجلترا أثبت أنه مصاب بفيروس كورونا بعد إصابته بالمرض من مريض بريطاني سبق تأكيده في فرنسا.

وحسب وكالة "رويترز"، قال كريس وايت، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، في بيان: "تم نقل المريض إلى مركز NHS متخصص في مستشفى رويال فري، ونحن نستخدم الآن تدابير قوية لمكافحة العدوى لمنع أي انتشار محتمل للفيروس".

وقد أعلنت السلطات البريطانية، يوم الخميس، عن إصابة ثالثة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم، حسبما ذكرت قناة العربية.

ونشر فيروس كورونا، الذعر في العديد من البلدان، لاسيما مع إعلان منظمة الصحة العالمية حال الطوارئ، في حصد الأرواح.

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