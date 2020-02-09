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فلسطين تشارك في معرض الكتاب الدولي في بيلاروسيا البيضاء (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:42 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزارة الثقافة في معرض الكتاب الدولي السابع والعشرين في مدينة مينسك عاصمة جمهورية بيلاروسيا البيضاء، وذلك بحضور الروائي والكاتب الدكتور أحمد رفيق عوض بترشيح من وزارة الثقاقة، وسفير فلسطين لدى جمهورية بيلاروسيا خالد عريقات.

وجاءت مشاركة فلسطين بعرض كتاب "سلالة فرعون"، لمؤلفه أحمد رفيق عوض، وكتاب"جماعات التكفير في إسرائيل" لمؤلفيه اللواء محمد المصري وعوض.

ومن جانبه أوضح السفير خالد عريقات في حديثه لوسائل الإعلام في الجناح الفلسطيني، على حرص السفارة الفلسطينية، بالمشاركة في معرض الكتاب الدولي من كل عام، لتعريف زائري المعرض من المواطنين البيلاروس والأجانب بعراقة الشعب الفلسطيني وإسهاماته بالثقافة العالمية من خلال الأعمال المترجمة إلى عدة لغات.

وأشار عريقات إلى أهمية العلم والثقافة بالنسبة للشعب الفلسطيني والدور الكبير للمفكرين والأدباء الفلسطينيين في النضال، لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة.
وشكر السفير وزارة الثقافة الفلسطينية على دعمها لإنجاح هذا الحدث الثقافي المهم، ودورها الفعال في دعم المبدعين والمبدعات الفلسطينيين.

بدوره قال رئيس اتحاد الكتاب البيلاروس نيكولاي شيرغينيتس في كلمته الإفتتاحية:"إن الهدف من إقامة هذا العرس الثقافي ليس فقط عرض ثقافتنا وإنما التعرف على ثقافة الأخرين".

وتستمر أعمال المعرض لمدة خمسة أيام متواصلة، كما يحتوي المعرض هذا العام على 300 جناح ومشاركة أكثر من 30 بلد من مختلف القارات.

فلسطين تشارك في معرض الكتاب الدولي في بيلاروسيا البيضاء (صور)
فلسطين تشارك في معرض الكتاب الدولي في بيلاروسيا البيضاء (صور)
فلسطين تشارك في معرض الكتاب الدولي في بيلاروسيا البيضاء (صور)
فلسطين تشارك في معرض الكتاب الدولي في بيلاروسيا البيضاء (صور)
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