"عربية البرلمان" تؤجل مناقشة تطورات الأوضاع بفلسطين وليبيا





فيما تم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالأمن المائي العربي، وجاء الرد حول أن هذا الموضوع يحظى بأهمية من جانب جامعة الدول العربية، حيث يوجد بها مجلس وزراء المياه العرب الذي يتولى مناقشة هذا الملف وبحث موضوعات المياه والأمن المائي العربي.

عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير علاء رشدي المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، لمناقشة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد فؤاد أباظة.وجاءت الطلبات حول دور جامعة الدول العربية في عدد من القضايا العربية، خاصة موضوع الأمن المائي العربي كتحدي رئيسي للأمن القومي العربي، وأخر تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وأخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وجهود مصر في هذا الشأن.وقدمت وزارة الخارجية طلبًا بتأجيل طلبي الإحاطة الخاصين بفلسطين وليبيا لانشغال المسئولين عن الملفين في مؤتمرات خارج مصر، وهو ما استجابت له اللجنة.