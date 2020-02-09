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دبلوماسي: على أفريقيا التعلم من مصر في مواجهة الإرهاب

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:01 م
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هدى عبدالرازق
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قال السفير محمد العشماوي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الإرهاب قضية عالمية، ولعبت الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والصين دورًا فيه.

وأشار "العشماوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن الدول الكبرى مازالت تتلاعب بالإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب يؤثر على العالم كله، ومصر لديها خبرة وتجربة في مواجهة الإرهاب، وتريد أن تساعد بها الدول الأخرى، وخاصة الأفريقية.

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن دول الساحل والصحراء تعاني أشد المعاناة من الإرهاب، متمنيا أن يستفادوا بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب.
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الكلمات المفتاحية

مواجهة الإرهاب السيسي اثيوبيا أفريقيا

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