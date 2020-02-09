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بعد تأجيل الانتخابات مرتين.. شُعبة المصورين الصحفيين مهددة بالتجميد

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:59 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قال مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، إن الشُعبة أصبحت مهددة بالتجميد بعد تأجيل جمعيتها العمومية لمرتين، ووقف عقد الانتخابات لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأضاف في رسالة تقدم بها لأعضاء الجمعية العمومية للشُعبة: "للأسف الشديد لم تكتمل الجمعية العمومية للمرة الثانية أمس، ولم يتبق لنا غير يوم السبت الموافق 22 فبراير، إما لاكتمال الجمعية العمومية، وإما تجميد هذا الكيان الذي ناضل من أجل إنشائه مصورين عِظام، ناضلوا وكافحوا بمجمهودهم ووقتهم وأفكاراهم، حتى أصبح لنا كيان يُشار إليه من جموع الصحفيين بترابطه ووحدته وإنتمائه للمهنة".

وتابع: "عدم حضورك المرة القادمة معناه قرارك بتجميد هذا الكيان، ولمن يريد استمرار هذا الكيان، يكتب كل زميل رأيه أو اقتراحه من أجل تطوير عمل الشُعبة في المرحلة القادمة، وذلك خلال هذا الأسبوع، وسسنجمع هذه الآراء والمقترحات، وتقديمها بشكل رسمي لمسؤول الشُعب محمود كامل عضو مجلس النقابة، ووضعها في جدول أعمال الشُعبة في الجمعية العمومية الأخيرة، إذا أردتم استمرار هذا الكيان".
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مجدي إبراهيم شعبة المصورين الصحفيين الفجر

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