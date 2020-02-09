بعد تأجيل الانتخابات مرتين.. شُعبة المصورين الصحفيين مهددة بالتجميد

قال مجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، إن الشُعبة أصبحت مهددة بالتجميد بعد تأجيل جمعيتها العمومية لمرتين، ووقف عقد الانتخابات لعدم اكتمال النصاب القانوني.





وأضاف في رسالة تقدم بها لأعضاء الجمعية العمومية للشُعبة: "للأسف الشديد لم تكتمل الجمعية العمومية للمرة الثانية أمس، ولم يتبق لنا غير يوم السبت الموافق 22 فبراير، إما لاكتمال الجمعية العمومية، وإما تجميد هذا الكيان الذي ناضل من أجل إنشائه مصورين عِظام، ناضلوا وكافحوا بمجمهودهم ووقتهم وأفكاراهم، حتى أصبح لنا كيان يُشار إليه من جموع الصحفيين بترابطه ووحدته وإنتمائه للمهنة".



