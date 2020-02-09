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بريطانيا واليابان يستبعدان إلى اتفاق تجارى جديد

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:54 م
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بوابة الفجر
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اتّفق دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي أمس على السعي إلى اتفاق تجاري "طموح وبمعايير عالية" يتطابق مع الاتفاق بين طوكيو والاتحاد الأوروبي.

ويجري راب جولة آسيوية تشمل أربع دول في أول مهمة دبلوماسية يقوم بها في الخارج منذ غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 (يناير) بعد عضوية استمرت 47 عامًا.


ووصل وزير الخارجية البريطاني إلى طوكيو أول أمس قادما من أستراليا وعقد محادثات مع موتيجي في طوكيو.
وأشار راب للصحافيين إلى أن الاتفاق التجاري الثنائي، الذي تم تحضيره "سيبعث برسالة قوية للغاية بشأن التزامنا المشترك بالتجارة الحرة والمبنية على قواعد".


وأفاد موتيجي أن التحضيرات جارية لبدء مفاوضات رسمية بشأن شراكة تجارية حرة بين اليابان وبريطانيا، مضيفا: "اتفقنا أننا سنبدأ ونختتم المفاوضات في أقرب وقت ممكن".


ورحب موتيجي بحقيقة أن بريطانيا تجنبت مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأوضح موتيجي لراب إن اليابان تأمل في بدء المفاوضات، في أقرب وقت ممكن لبناء شراكة اقتصادية ثنائية جديدة.

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بريطانيا اليابان الاقتصادد الياباني الاتحاد الاوروبي اخبار الاقتصاد اليوم

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