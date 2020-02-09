مسؤولون أمريكيون يطالبون تويتر بتعليق الحسابات الإيرانية

كتبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر يدعي فيه أنها ربما ينتهك العقوبات الأمريكية من خلال السماح للزعماء الإيرانيين بالحفاظ على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.



وجاء في الخطاب: "في حين أن التعديل الأول يحمي حقوق حرية التعبير للأميركيين، ولا ينبغي أن يقوم موقع تويتر بفرض الرقابة على الخطاب السياسي للأمريكيين، ويتمتع الزعيم الأعلى علي خامنئي بالحماية المطلقة من وثيقة حقوق الولايات المتحدة.



وقاد هذه الرسالة السناتور تيد كروز وشارك في توقيعها توم كوتون ومارشا بلاكبيرن وماركو روبيو.



وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة الرئيس باراك أوباما "خلقت استثناءًا للخدمات، والحوادث البرمجية في الاتصالات القائمة على الإنترنت"، والتي سمحت للنظام الإيراني بالترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر. وفقًا لموقع "ذا هيل".



وأضافت المجموعة "كزعيم دولة رائدة في العالم الراعي للإرهاب، والمسؤول المباشر عن قتل مئات المواطنين الأمريكيين، مضيفًا، أي شركات أمريكية تقدم له المساعدة تخضع بالكامل لقوانين العقوبات الأمريكية".



وتم إخطار البيت الأبيض بمحتوى الرسالة. وتم إرسال نسخ من الرسالة إلى أوباما ووزير الخزانة ستيفن منوشين ومحامي شمال كاليفورنيا.



وقال متحدث باسم كروز "هذه الرسالة هي مجرد مثال واحد على معركة السناتور كروز في مجلس الشيوخ لمحاسبة شركات التكنولوجيا مثل تويتر".

