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أحمد الفيشاوي بوصلة رقص على أنغام عمرو دياب (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو طريف له عبر حسابة على موقع "إنستجرام"، وظهر الفيشاوي في الجيم يرقص على اغنية يوم تلات للمطرب عمرو دياب، وقام بالتعليق قائلا:" روحت الچيم لاقيت عمرو دياب شغال سبت التمرين و فرفشت".


يشار إلى أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم" ولاد رزق 2 "الذي تم عرضه في عيد الأضحى المبارك الماضي.


جدير بالذكر أن الفيشاوي يشارك فى بطولة فيلم أشباح أوروبا بجانب كل من "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، وأروى جودة، عباس أبو الحسن، محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق وتم طرح البرومو التشويقي استعدادًا لطرحه.

والفيلم قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.
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لينا أحمد الفشاوي أحمد الفشاوي

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