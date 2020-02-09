تحذير شديد اللهجة من أمريكا لإسرائيل

حذر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة.

وقال فريدمان، عبر حسابه على موقع تويتر: "أي إجراء من جانب واحد قبل استكمال العملية من خلال اللجنة سيهدد الخطة والاعتراف الأمريكي وسيخاطر بخسارتها دعم الولايات المتحدة لتلك الخطط".

وأضاف فريدمان: "رؤية الرئيس ترامب للسلام هي نتاج أكثر من ثلاث سنوات من المشاورات الوثيقة بين الرئيس ورئيس الوزراء نتانياهو وكبار المسؤولين في البلدين".

وطالب فريدمان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باستكمال عملية رسم الخرائط في إطار لجنة إسرائيلية أمريكية مشتركة.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تجمع انتخابي في مستوطنة شرق القدس المحتلة، إلى أن تل أبيب بدأت في رسم خرائط لأراضي الضفة الغربية المحتلة التي سيجري ضمها وفقا لخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.