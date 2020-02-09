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توقعات بنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.1%

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
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توقع اقتصاديون بمعهد التنمية الكوري الجنوبي اليوم نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 2.1%، ولكن التوقعات لم تأخذ في الاعتبار التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.


وبحسب "الألمانية" كان البنك الكوري الجنوبي قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% خلال العام الجاري.
وتوقعت وزارة الاقتصاد نمو الاقتصاد بنسبة 2.4% هذا العام.


وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بنسبة 2% العام الماضي، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو يسجلها الاقتصاد منذ عقد.


وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت بنسبة 10.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 542.4 مليار دولار، متأثرة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.


وتوقع معهد التنمية نمو الصادرات هذا العام بنسبة 2.1% والعام المقبل بنسبة 3.5%.


ويشار إلى أن هناك مخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا الجديد على الصادرات الكورية الجنوبية، حيث يخشى أن يؤدي الفيروس لتراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام.


وتعد الصين أكبر سوق تصديري لكوريا الجنوبية، حيث تصدر أكثر من 25% من منتجاتها التصديرية لبكين.
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