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5 مباريات مرتقبة في جولة مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:49 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق 5 مباريات قوية وهامة، في الثانية والنصف من عصر الإثنين في إطار منافسات الجولة الـ 14 للمجموعة الثانية - القاهرة - من دوري القسم الثاني، وتختتم الجولة يوم الثلاثاء بلقاء سيراميكا كليوباترا مع بتروجت.

ومن المقرر أن تشهد تلك الجولة المواجهات التالية :

1- الداخلية مع الزرقا

يستضيف فريق الداخلية وصيف المجموعة بقيادة هشام زكريا برصيد 21 نقطة نظيره فريق الزرقا متذيل الترتيب بقيادة محمد حسن برصيد 8 نقاط،

وشهدت الجولة الأولى، فوز فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف.

2- النصر مع منتخب السويس

يلتقي فريق النصر صاحب المركز الثامن بقيادة سيد عيد برصيد 16 نقطة مع فريق منتخب السويس صاحب المركز الثالث بقيادة أشرف خضر برصيد 20 نقطة، وحقق فريق منتخب السويس الفوز بهدف في الدور الأول.

3- جمهورية شبين مع القناة

يواجه فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع بقيادة سمير كمونه برصيد 14 نقطة، نظيره فريق القناة صاحب المركز الخامس بقيادة تامر مصطفى برصيد 19 نقطة، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز القناة بهدف دون مقابل.

4- المريخ مع الترسانة

يلعب فريق المريخ صاحب المركز الحادي عشر بقيادة أحمد العجوز برصيد 10 نقاط مع فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة محمد صلاح برصيد 13 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

5- النجوم مع كوكاكولا

يستضيف فريق النجوم صاحب المركز السادس بقيادة أحمد ساري برصيد 18 نقطة نظيره فريق كوكاكولا صاحب المركز السابع بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 17 نقطة، وكان النجوم قد حقق الفوز برباعية في الدور الأول.

ومن المقرر أن تختتم تلك الجولة، عصر الثلاثاء، عندما يواجه فريق سيراميكا متصدر المجموعة بقيادة هيثم شعبان، نظيره، فريق فريق بتروجت صاحب المركز الثالث بقيادة علاء عبد العال، وحقق سيراميكا الفوز بهدف في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 29 نقطة

2- الداخلية 21 نقطة

3- منتخب السويس 20 نقطة

4- بتروجت 19 نقطة

5- القناة 19 نقطة

6- النجوم 18 نقطة

7- كوكاكولا 17 نقطة

8- النصر 16 نقطة

9- جمهورية شبين 14 نقطة

10- الترسانة 13 نقطة

11- المريخ 10 نقاط

12- الزرقا 8 نقاط
5 مباريات مرتقبة في جولة مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
5 مباريات مرتقبة في جولة مجموعة القاهرة بالقسم الثاني
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الكلمات المفتاحية

مجموعة القاهرة القسم الثاني الدوري المصري الداخلية

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