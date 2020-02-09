Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على معنى اسم كيان.. ابنه محمد صلاح الثانية

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تعرف على معنى اسم كيان.. ابنه محمد صلاح الثانية 

معنى اسم كيان | ازداد البحث في الأونه الأخيرة من جانب المواطنين في الوطن العربي حول معنى اسم كيان، ابنة محمد صلاة الثانية ويرغبون في معرفة معنى الاسم الذي انتشر بصورة كبيرة بعد إطلاقه على مولودة محمد صلاح الثانية ليصبح لديه مكة وكيان.

قام اللاعب المصري الدولي محمد صلاح بتسمية مولودته الجديدة كيان، ونظرا لغرابة الاسم فظل الناس يبحثون عن معنى اسم كيان.

معنى اسم كيان

هو اسم عَلَم مؤنث وهو اسم من أصلٍ عربي معناه الطبيعة والخليقة، الذات والوجود، يمتاز أصحاب اسم كيان 
بالأسلوب الرقيق والكلام الطيب والهدوء والاخلاق العالية، كما أنهم يتميزون بالتفاؤل والبساطة في التعامل.

ومعنى اسم كيان في اللغة الفارسية يعني الجود والكرم  وهو من الأسماء ذات المعاني المميزة لشخصية حاملة هذا الاسم فتمتاز صاحبته باللباقة والاتزان في الحديث.

واختار اللاعب محمد صلاح اسم كيان، وتصدر هاشتاج  #محمد_صلاح  قائمة تريندات مواقع التواصل الاجتماعي وهذا بعدما قام المهتمين بالسوشيال ميديا بتهنئته على المولودة الجديدة التي تحمل اسم مميز ونادر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معنى اسم كيان اسم كيان اسم ابنة محمد صلاح ابنه محمد صلاح

أخبار تهمك

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يومين

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرمان رئاسي يجبر ميسي على مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ يوم

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 18 ساعة

رسميا.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ يوم

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ يوم

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ يوم

شوبير يعلن موقف مشاركة رمضان صبحي أمام صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

منذ أقل من ساعتين

5 أرقام تجعل محمد صلاح أسطورة ليفربول

منذ 41 دقيقة

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيسة وزراء نيوزيلندا تطلق اسمًا غير مألوف على مولودتها

مفاجأة نارية من نجيب ساويرس إلى محمد صلاح

داليا مُبارك تختار هذا الاسم لمولودتها

هذا الاسم أطلقه تامر عاشور على مولودته الجديدة

أحمد فتحي يستقبل مولودته الثالثة

محمد صلاح يرزق بالمولودة الثانية "كيان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:40 م

بيريز يفاجئ جماهير ريال مدريد بصفقة "القناص"

عاجل.. أولى كلمات الطفل الناجي من مذبحة الهرم

12:13 م

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

01:10 م

عاجل.. مذبحة جديدة في شقة بالهرم

11:04 ص

الإعلامية مروة ميمي تٌفجر مفاجأة حول مقتل نجلها بمنزل صديقه

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status