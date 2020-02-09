تعرف على معنى اسم كيان.. ابنه محمد صلاح الثانية 

معنى اسم كيان | ازداد البحث في الأونه الأخيرة من جانب المواطنين في الوطن العربي حول معنى اسم كيان، ابنة محمد صلاة الثانية ويرغبون في معرفة معنى الاسم الذي انتشر بصورة كبيرة بعد إطلاقه على مولودة محمد صلاح الثانية ليصبح لديه مكة وكيان.





قام اللاعب المصري الدولي محمد صلاح بتسمية مولودته الجديدة كيان، ونظرا لغرابة الاسم فظل الناس يبحثون عن معنى اسم كيان.





معنى اسم كيان





هو اسم عَلَم مؤنث وهو اسم من أصلٍ عربي معناه الطبيعة والخليقة، الذات والوجود، يمتاز أصحاب اسم كيان

بالأسلوب الرقيق والكلام الطيب والهدوء والاخلاق العالية، كما أنهم يتميزون بالتفاؤل والبساطة في التعامل.





ومعنى اسم كيان في اللغة الفارسية يعني الجود والكرم وهو من الأسماء ذات المعاني المميزة لشخصية حاملة هذا الاسم فتمتاز صاحبته باللباقة والاتزان في الحديث.



