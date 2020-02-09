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عائشة بن أحمد: فيلم "حلم حياتي" مختلف عن أعمالي السابقة

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:07 م
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بوابة الفجر
أ ش أ
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قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إن فيلم حلم حياتى، الذى انتهت من تصويره مؤخرا، يعتبر نقلة نوعية فى مسيرتها الفنية لأنه مختلف تماما عن الأعمال التى شاركت فيها من قبل.

وأضافت عائشة، أن الفيلم ينتمى لنوعية الأفلام الرومانسية التى نفتقدها بشكل كبير فى الفترة الاخيرة، لافتة إلى أن أحداث الفيلم لا تدور فقط فى باريس، فهناك مشاهد فى الصحراء والبحر والعديد من الأماكن.

وتوقعت أن يحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا لدى عرضه فى الصالات، نظرا لموضوعه المختلف وقصته الجميلة التى حمستها على المشاركة، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة للغاية ومليئة بمواقف مضحكة طول الوقت.

ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم فى شهر فبراير الجارى، وتحديدا فى موسم "عيد الحب" وتدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى، ويشارك فى بطولته حسن الرداد، وأمينة خليل، ورجاء الجداوى ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

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