إيران تتعرض لأكبر هجوم سيبراني في تاريخها

تعرضت إيران، أمس السبت، لهجوم إلكتروني شديد أدى إلى قطع الإنترنت، وفقًا لما أعلنه وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي.

وفي مؤتمر صحفي، قال جهرمي: "لقد واجهنا الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الإنترنت، ونحن نعمل على التعرف على مسببيه"، مضيفًا: "الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلا والعدو لا يزال مصرا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران".

وأشار وزير الاتصال الإيراني، إلى أن الهجوم الإلكتروني وقطع الإنترنت بدأ أمس للتأثير على الانتخابات البرلمانية.

ووصف نائب وزير الاتصالات الإيراني، إن الهجوم السيبراني، الذي استهدف البنى التحتية للإنترنت، هو أكبر هجوم إلكتروني تتعرض له البلاد حتى الآن، مؤكدًا أن الهجوم منظم و انطلق من ملايين المصادر.